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Цесиолкевич Игнатий Лукашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цесиолкевич
Имя
Игнатий
Отчество
Лукашев
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140969. ЦЕСІОЛКЕВИЧЪ, ИГНАТІЙ Лукашевъ. К. г. Сѣразда, 49 л., рд. въ г. Калишѣ; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 8 Іюля 909, 1 п. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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