Цесиолкевич Игнатий Лукашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесиолкевич
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Лукашев
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140969. ЦЕСІОЛКЕВИЧЪ, ИГНАТІЙ Лукашевъ. К. г. Сѣразда, 49 л., рд. въ г. Калишѣ; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 8 Іюля 909, 1 п. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 909.
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