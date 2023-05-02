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Асеев Матвей Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асеев
Имя
Матвей
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
20 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129653. АСЕЕВЪ, МАТВѢЙ МАТВѢЕВЪ. Мщ. г. Орла, 33 л.; — М. С. 5 уч. г. Кіева, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Марта 909.

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