Унбин Михаил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Унбин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12315. УНБИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26 л., Ульяновск, у., с. Кременок. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 95, 2 ч. 184, расстрел. П. в. з. с. ХІ—24. Осужденный скрылся.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.