Грибанов Василий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101995. ГРИБАНОВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАновъ (Герасимовъ) (онъ же Филинъ), 33 л. К. Бѣлевск. у., Бобровск. в., д. Борщевки; — Москов. О. С., 3 Мая 911, 114, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 5 м., съ зач. 5 М. предв. заключ. Исп. 10 Іюня 911. | 908 102464 169 М. | 903 11956 172 М. | 907 64250 172 М. | 902 80185 169 М.
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