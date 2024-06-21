Кошелева Акилина Артемьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошелева
- Имя
- Акилина
- Отчество
- Артемьева
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35271. КОШЕЛЕВА, АКИЛИНА АРТЕМЬЕВА. К. Вельск. у., Безстужевск. в., д. Михалевской, 19 л.; — Г. С. 1 уч. г. Ярославля, 1 п. 14¹, 16, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м., съ зач. 4 м., отбыт. по приг. Г. С. 2 уч. г. Ярославля, отъ 28 Іюля 907 г. Исп. 12 Дек. 907. | 906 88191 169 М.
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