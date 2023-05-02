Кононов Аким Маркеллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Маркеллович
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6404. КОНОНОВ АКИМ МАРКЕЛЛОВИЧ, 28 л., Рд. в Минск. г., Мозырск. у., Королинск. в., д. Добринь, В. Т. при 7 кавал. див. Западн. фр., Ст. 208 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 16 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.