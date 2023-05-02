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Герасимов Михаил Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Михаил
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
02 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1819. ГЕРАСИМОВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ, 25 л., Ядринск. у., Чуваш-Сорминск. в., д. Содейхиной. Чувашск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2/Ѵ—24.

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