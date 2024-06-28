Иванов Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47007. ИВАНОВЪ, ПЕТРЪ. К. Новоторж. у., Тысяцк. в., д. Моркова, 17 л.; — Тверск. О. С., 140 и 1 ч. 1647 У. и по сов. съ приг. У. Ч. С. по Новоторж. у. отъ 15 Дек. 904 г. и 26 Янв. 905 г., тюр. 8 м. Исп. 13 Мая 905.
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