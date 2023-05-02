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Куприянов Иван Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприянов
Имя
Иван
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7619. КУПРИЯНОВ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ, 43 л., Киевск. у., Енисейск. Губсуд. Ст. 113 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 9 окт. 923.

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