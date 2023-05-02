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Абдрахманов Хайрулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдрахманов
Имя
Хайрулла
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44626. АБДРАХМАНОВЪ, ХАЙРУЛЛА. Башк. Белебеев. у., Чукадытамаковск. в., д. Кандры-Кутуевой, 47 л.; — З. Н. 8 уч. Белебеев. у., 4 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Іюня 905.

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