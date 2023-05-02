Абдрахманов Хайрулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдрахманов
- Имя
- Хайрулла
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44626. АБДРАХМАНОВЪ, ХАЙРУЛЛА. Башк. Белебеев. у., Чукадытамаковск. в., д. Кандры-Кутуевой, 47 л.; — З. Н. 8 уч. Белебеев. у., 4 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Іюня 905.
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