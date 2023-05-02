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Полин Афанасий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полин
Имя
Афанасий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10443. Полин Афанасий Акимович, 25 л., Сысольск. у., Слободск. в., д. Ягвыв. Облсуд. Коми. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 16 июня 926.

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