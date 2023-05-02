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Гушев Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гушев
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3665. ГУШЕВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 25 л., Рд. в Галиции. В. Т 1 конн. корп. червон. казач. Ст. ст. 183 ч. 1, 205б, лиш. св. 8 л. Исп. 16 июня 923.

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