Титарев Наум Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитарев Наум Андреев

Титарев Наум Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титарев
Имя
Наум
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139942. ТИТАРЕВЪ, НАУМЪ АНДРЕЕВЪ. К. Купянск. у., Нижне-Дуванск. в., д. Преображенной, 31 г.; — З. Н. 4 уч. Купянск. у. 14 Февр. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close