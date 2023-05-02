Гостев Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гостев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17954. Гостевъ, Михаилъ Ивановъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Богодухова; — Витебск. О. С., 18 Окт. 910, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Янв. 911. | 902 42376 977 и 2 ч. 1655 У. | 900 1682 1655 У. | 98 21895 169 М. | 98 54892 170 М.
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