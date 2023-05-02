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Семененко Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семененко
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8885. СЕМЕНЕНКО СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л., Н.-Николаевск. у., Верх-Ирменск. в., д. Ере-мино. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 6 л. 8 м. Исп. 22 дек. 923.

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