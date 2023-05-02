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Круглов Александр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглов
Имя
Александр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7093. КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 19 л., Бежецк. у., Яковлевск. в., д. Захаровки. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81в, лиш. св. 1½ г. Исп. 5 июля 923.

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