Овчинников Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27295. ОВЧИННИКОВ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 21 г. Гр. Верхотурск. у., Баранчинск. в., д. Заметаново; — П. С. 3 уч. при 7 зап. инж. б-не г. Перми. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 дек. 920.
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