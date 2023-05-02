Горельцев Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горельцев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46224. ГОРѢЛЬЦЕВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Богородицк. у., в. и с. Никитскаго, 21 г.; — Тульск. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 4 Мая 905. | 904 21618 1647 У. | 901 72917 169 М.
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