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Боуков Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боуков
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
817. Боуков Андрей Иванович, 28 л., Барнаульск. окр., Шадринск. р., с. Сыромятникова. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 30/ІІІ—26.

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