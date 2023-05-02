Вашкин Владимир Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вашкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143917. БАШКИНЪ, ВЛАДИМІРЪ МАТвѣевъ (онъ же Важкинъ и Важкій). Мщ. г. Кіева, 19 л., рд. въ в. и м. Атакахъ, Могилев. у., Подольск. г.; — Кіевск. О. С., 4 п. 134, 135, 140 и 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 12 уч. г. Кіева отъ 15 Мая 909 г., тюр. 1 г. Исп. 4 Сент., счит. ср. съ 15 Мая 909. | 907 71507 172 М. | 905 1396 169 М.
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