Халецкий Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халецкий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140699. ХАЛЕЦКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Стародуба, 22 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Стародубск. О. С. 23 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Окт. 909. | 906 32354 170¹ М. | 904 83230 169 М. | 900 83888 49 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.