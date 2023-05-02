Князева Глафира Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князева
- Имя
- Глафира
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6061. КНЯЗЕВА ГЛАФИРА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л., г. Ижевска, Н. С. 1 уч. Забайкальск. г. Ст. 180, лиш. св. 2 г., Исп. 23 авг. 923.
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