Губанов Каллистрат Фокеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Фокеев
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31180. ГУБАНОВЪ, КАЛЛИСТРАТЪ ФОКѣевъ. Сс.-посел. Балаган. у., в. и с. Малышевскаго, 44 л., рд. Ачинск. у., въ Назаровск. в.; — Иркутск. С. П. (во 2 р., 1 р. Губ. С.), 114, 134, 135, 149, 9, 2 и 3 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Янв. 905.
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