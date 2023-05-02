Буренин Никита Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буренин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 914. Буренин Никита Никитич, 45 л., Борисоглебск. у., Борисоглебско-Пригородн. в., с. Чигороки. Тамбовск. Г. С. Ст. ст. 3 ч. 16, 1 ч. 184, лиш. св. 4 г. 5м. 23 д. П. в. з. с. 11/І—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.