Желнин Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желнин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14973. ЖЕЛНИН, ИВАН НИКИТИЧ, 35 л. Гр. Пермск. у. Усть-Гаревск. в., д. Чудинови; — Н. С. 6 уч. Вятск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 22 д. пр. з. Исп. 2 марта 920.
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