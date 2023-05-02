Шавлюкевич Софья Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шавлюкевич
- Имя
- Софья
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141382. ШАВЛЮКЕВИЧЪ, СОФЬЯ ЯКОВЛЕВА. К. Минск. у., Сѣнницк. в., д. Бабовозовщиной, 37 л.; — Минск. У. С. 16 Сент. 909, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.
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