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Андриаш Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андриаш
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
233. АНДРИАШ, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 36 л. Австрийск. под.; — Н. С. 6 р на Ростовск. у., Ярославск. г. Кража, лиш. св. 9 м. условно.

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