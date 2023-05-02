Егоров Тимофей Феофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Феофанович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4339. ЕГОРОВ ТИМОФЕЙ ФЕОФАНОВИЧ, 32 л., Спасск. у., Бельск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Рязани. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 21 мая 923.
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