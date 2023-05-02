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Пыхов Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пыхов
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
18495. ПЫХОВ, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Ростовск. у., Перовск. в., д. Рыковой; — Н. С. 5 р. Ростовск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 31 авг. 920.

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