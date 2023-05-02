Адамчик Владислав Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдамчик Владислав Андреев

Адамчик Владислав Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамчик
Имя
Владислав
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129324. адамчикъ, Владиславъ Андреевъ. Мщ. г. Сосновицъ, Бендин. у., 20 л.; — М. С. 2 уч. г. Сосновицъ 16 Сент. 909, 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 909. | 909 264 177 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close