Адамчик Владислав Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамчик
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129324. адамчикъ, Владиславъ Андреевъ. Мщ. г. Сосновицъ, Бендин. у., 20 л.; — М. С. 2 уч. г. Сосновицъ 16 Сент. 909, 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 909. | 909 264 177 У.
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