Кочнев Яков Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочнев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6870. КОЧНЕВ ЯКОВ АКИМОВИЧ, 47 л., Инсарск. у., Шадынск. в., д. Будни, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 180 п. «в», и 220, лиш. св. 6 л. 5 м. 16 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июля 923.
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