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Кочнев Яков Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочнев
Имя
Яков
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6870. КОЧНЕВ ЯКОВ АКИМОВИЧ, 47 л., Инсарск. у., Шадынск. в., д. Будни, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 180 п. «в», и 220, лиш. св. 6 л. 5 м. 16 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июля 923.

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