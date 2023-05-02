Кузнецов Иван Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16316. КУЗНЕЦОВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 29 л. Гр. Павловск. у., Шапкинск. в., д. Садки; — С. 24 зап. стр. п-ка г. Н.-Новгорода. Покупка казен., лиш. св. 2 г., с зач. 1½ м. пр. з. Исц. 5 янв. 920.
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