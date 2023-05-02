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Логвинов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логвинов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8167. ЛОГВИНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Черкасск. окр., Гуляй-Борисовск. в. Донск. Облсуд. Ст. ст. 114 ч. 1 и 115, лиш. св. и пор. пр. 1½г. Исп. 17 окт. 923.

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