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Косач Антон Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косач
Имя
Антон
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6710. КОСАЧ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 26 л. Рд. в Волынск. г., Старо-Константиновск. у., Ранневецк. в., д. Немеровки, Н. С. 3 уч. Завитинск. у., Ст. 160. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 авг. 923.

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