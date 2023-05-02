Косач Антон Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косач
- Имя
- Антон
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6710. КОСАЧ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 26 л. Рд. в Волынск. г., Старо-Константиновск. у., Ранневецк. в., д. Немеровки, Н. С. 3 уч. Завитинск. у., Ст. 160. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 авг. 923.
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