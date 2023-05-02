Чистяков Александр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8051. ЧИСТЯКОВ, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 27 л. Гр. Суздальск. у., Гавриловск. в., с. Козлова; - Н. С. Сущевск. уч. г. Москвы. Преступл. по должн. и самочин. обыск, лиш. св. 5 л. и лиш. политич. пр. 8 л. Исп. 27 авг. 919.
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