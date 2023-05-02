Гриценков Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гриценков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100720. ГРИЦЕНКОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Груценковъ), Лиш. ос. пр. изъ каз. ст. Новочеркасской, Черкасск. окр., 27 л., рд. на х. Большомъ, т. же окр.; — Таганрог. О. С., 149, 1629, 1632 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 28 Мая 909. 907 64276 1655 У. | 99 59512 170 М. | 903 95303 1647 У. | 99 10065 169 М. | 901 1850 1643 У.
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