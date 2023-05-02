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Белоглазов Николай Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоглазов
Имя
Николай
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
38032. БѢЛОГЛАЗОВЪ, НИКОЛАЙ СЕМЕновъ. Мщ. г. Владиміра, 40 л.; — Владимірск. О. С. (въ 8 р.), 134, 135, 1651, 3 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 905. | 902 11087 1641 У. | 89 85575 1655 У. | 97 82573 1655 У. | 87 68262 1647 У. | 90 82002 1655 У. | 86 51986 169 М. | 93 95270 1655 У.

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