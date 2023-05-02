Колесников Федор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесников
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34859. КОЛЕСНИКОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИТИНЪ (онъ же Сорька). К. Ржевск. у., Толстиковск. в., д. Ямской-Слободы, 33 л., рд. въ г. Ржевѣ; — Тверск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 9 Нояб. 907. | 906 43380 169 М. | 903 97343 1655 У. | 99 96231 1655 У. | 96 59913 1655 У. | 94 71907 1655 У. | 94 19453 169 М. | 92 3520 169 М. | 91 93768 169 М. | 90 4412 169 М. | 89 78165 169 М.
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