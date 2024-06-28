Белозеров Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белозеров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45568. БѢЛОЗЕРОВЪ, ПЕТРЪ СТЕПАновъ. Сн. к. Юрьевецк. у., Якушевск. в., д. Быкова, 17 л., рд. въ г. Кинешмѣ; — У. Чл. Костром. О. С., по Кинешем. у. (во 2 р.), 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 15, счит. ср. съ 9 Апр. 905. | 904 95458 169 М.
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