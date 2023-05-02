Ивлиев Петр Агафонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивлиев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Агафонович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5246. ИВЛИЕВ ПЕТР АГАФОНОВИЧ, 28 л., Сапожковск. у., Высоцк. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. 142, пор. пр. 1 г. Исп. 30 ноября 923.
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