Балашов Давыд Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашов
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45083. БАЛАШОВЪ, ДАВЫДЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Елатом. у., Власевск. в., д. Рожкова, 50 л.; — Саратов. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 9, 1631 и 1632 У., арест. отд. 8 г. Исп. 14 Мая 905. | 903 84050 1655 У. | 94 8394 170 М. | 96 57236 169 М.
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