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Косырев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косырев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6782. КОСЫРЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 45 л., Алексинск. у., Першинск. в., с. Панковичи, Тульск. Губсуд, Ст. 111а, лиш. св. 5 л., Исп. 17 окт. 923.

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