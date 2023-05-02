Земницкий Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Земницкий
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33778. ЗЕМНИЦКІЙ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ (онъ же Землицкій). Сс.-посел. Ачинск. у., Даурск. в., д. Езагаша, 42 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 5 уч. г. Красноярска, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 907. | 907 40578 172 М. | Ср. 90 58190 1655 У. | 88 103227 309 У.
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