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Мошлев Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мошлев
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4866. Мошлев Григорий Васильевич, 18 л. Гр. Рыбинск. у., Николо-Триск. в., д. Болтино;—Н. С. Вознесенск. отд. Басманного р-на г. Москвы. Подлог, лиш. св. 2 г. условно.

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