Ходченко Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходченко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 576
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96580. ХОДЧЕНКО, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Воробьевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Городокск. у., Селищск. в., с. Чернигова, 41 г.; — Витебск. О. С., 149, 152, 13 и 1654¹ У., 169. 2, 4, 5 и 8 п. 170 М., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Апр. 908. | 905 64653 1654¹ У. | 96 101897 1647 У. | 98 101010 1643 У. | 94 82252 169 М.
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