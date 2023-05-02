Демин Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14582. ДЕМИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Касимовск. у., Бетинск. в.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 12 авг. 920. | 920 2877 Кража.
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