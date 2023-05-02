Демин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Павел Иванович

Демин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
14582. ДЕМИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Касимовск. у., Бетинск. в.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 12 авг. 920. | 920 2877 Кража.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close