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Шелушков Степан Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелушков
Имя
Степан
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
01 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
13302. ШЕЛУШКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Каинск. у. и в., с. Михайловского. Ново-Николеевск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 1 г. 3 м. П. в. з. с. 1/ІІІ—24.

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