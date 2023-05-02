Шелушков Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелушков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 388
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13302. ШЕЛУШКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Каинск. у. и в., с. Михайловского. Ново-Николеевск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 1 г. 3 м. П. в. з. с. 1/ІІІ—24.
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