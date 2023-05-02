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Елькин Афанасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елькин
Имя
Афанасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4379. ЕЛЬКИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Усть-Сысольск. у., Шошкинск. в. и с. Облсуд Коми. Ст. 142, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 дек. 923.

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