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Штыкин Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Штыкин
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30600. ШТЫКИН, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Рыбинск. у., Никольск. в., д. Пересеки; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 15 июля 920.

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