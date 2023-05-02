Лескин Абрам Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лескин
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 29 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88545. ЛѢСКИНЪ, АБРАМЪ НИКИтинъ. (онъ же Штанниковъ). Лиш. ос. пр., 49 л., рд. Егорьев. у., Двоенск. в., въ с. Тимохинѣ; — Рязан. О. С., 9 и 1647 У., по совок. съ приг., напеч. въ 908 г. № 88546, арест. отд. 1 г. Исп. 29 Февр. 908. (Вх. 4127 — 908 г.). | 903 57736 1642 У. | 900 12039 170¹ М. | 902 5153 169 М. | 98 37622 169 М.
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